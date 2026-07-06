یمنی وفد: شہید امام کے خون سے مزاحمت کا عزم آخری کامیابی تک مزید مضبوط ہوگا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،یمن کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے، جو تہران میں منعقدہ تشییعی تقریب میں شریک تھا، اپنے بیان میں کہا کہ شہید امام سید علی خامنہ ای کے خون سے مزاحمتی قوتوں کے عزم کو مزید تقویت ملے گی اور یہ جدوجہد اپنے مقاصد کے حصول تک جاری رہے گی۔
یمنی نشریاتی ادارے المسیرہ کے مطابق وفد کے ارکان نے کہا کہ ان کی شرکت ایران اور یمن کے درمیان تعلقات، مشترکہ مؤقف اور فلسطین سمیت خطے کے اہم معاملات پر یکجہتی کے اظہار کے لیے تھی۔
وفد نے اپنے بیان میں کہا کہ آیت اللہ سید علی خامنہ ای نے اپنی زندگی امتِ مسلمہ کے مسائل، فلسطینی کاز اور یمن کی حمایت کے لیے وقف کی، اور ان کے کردار کو مزاحمتی محور کے لیے ایک اہم علامت قرار دیا۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ رہنماؤں کی قربانیاں اور شہادتیں، ان کے بقول، مزاحمتی تحریکوں کے عزم میں مزید اضافہ کرتی ہیں اور مستقبل میں بھی ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔
یمنی وفد نے یہ بھی کہا کہ ایران نے گزشتہ برسوں میں یمن کی حمایت کی اور دونوں کے تعلقات مشترکہ نظریات اور تعاون پر مبنی ہیں۔
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