برطانوی میڈیا میں تہران میں ہونے والی بڑی عوامی شرکت کی بھرپور کوریج

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،انگریزی زبان کے عالمی میڈیا اداروں نے پیر کے روز تہران میں ہونے والی ایک بڑی تشییعی تقریب میں عوام کی وسیع شرکت کو نمایاں طور پر رپورٹ کیا۔
خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق تہران میں بڑے پیمانے پر عوام جمع ہوئے، اور انتظامیہ نے رش کے باعث لوگوں سے آہستہ حرکت کرنے کی اپیل کی۔
برطانوی اخبار دی گارڈین نے رپورٹ کیا کہ لاکھوں افراد اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ اسی طرح بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں اس تقریب کے دوران جذبات اور سیاست کے امتزاج کو اجاگر کیا۔
اخبار انڈیپینڈنٹ نے تہران کی سڑکوں پر عوامی سیلاب کا ذکر کرتے ہوئے اس واقعے کو غیر معمولی قرار دیا۔
خبر رساں ادارے رائٹرز نے بھی اس اجتماع کی وسیع کوریج کی، جبکہ امریکی اخبار نیویارک ٹائمز نے تہران کی سڑکوں کو لوگوں سے بھرپور قرار دیا۔
الجزیرہ کے مطابق یہ اجتماع ملک کی تاریخ کے بڑے عوامی اجتماعات میں سے ایک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے سی این این نے بھی بڑی تعداد میں عوام کی شرکت کی تصدیق کی۔
دیگر عالمی اداروں جیسے این بی سی، سی بی ایس، وال اسٹریٹ جرنل، آناتولی اور فرانس 24 نے بھی اس واقعے کو وسیع پیمانے پر رپورٹ کیا۔
یہ رپورٹس عالمی سطح پر اس تقریب کے نمایاں میڈیا کوریج کو ظاہر کرتی ہیں۔
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