مقتدیٰ صدر کی اربعین زائرین سے شہید امام کی تشییعی تقریب میں شرکت کی اپیل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،عراق میں تحریکِ صدر کے سربراہ مقتدیٰ صدر نے پیر کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے امتِ مسلمہ، بالخصوص اربعینِ حسینی کے زائرین سے اپیل کی کہ وہ شہید امام کی تشییعی تقریب اور آخری رسومات میں شرکت کریں۔
بیان میں مقتدیٰ صدر نے عراق کی مذہبی اور تاریخی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرزمین اہلِ ایمان، شہداء اور زائرین کے لیے ایک اہم مرکز کی حیثیت رکھتی ہے۔
انہوں نے اپنے بیان میں اربعین کے زائرین کو خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ شہید امام کی تشییعی تقریب میں شرکت کرنے والے تمام افراد بھی عراق کے معزز مہمان ہیں۔
مقتدیٰ صدر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمام زائرین اور اس عظیم اجتماع میں شریک ہونے والوں کو صحت، سلامتی اور امن عطا فرمائے۔
یہ بیان مقتدیٰ صدر کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے پر مبنی ہے۔
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