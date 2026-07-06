سی این این کی ایرانی سوگواروں کے عظیم اجتماع پر رپورٹ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،سی این این نے اپنی ایک رپورٹ میں تہران میں منعقد ہونے والی ایک تشییعی تقریب کے دوران ایرانی سوگواروں کی بڑی تعداد کی موجودگی کا ذکر کیا۔
رپورٹ کے مطابق تہران کی سڑکوں پر بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے، جہاں آیت اللہ سید علی خامنہ ای سے منسوب تشییعی تقریب منعقد کی جا رہی تھی۔
سی این این کے مطابق جلوس کے راستے پر ایران کے قومی پرچموں کے علاوہ مذہبی پرچم اور دیگر جھنڈے، جن میں فلسطین اور حزب اللہ کے پرچم بھی شامل تھے، نمایاں طور پر دکھائی دیے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ یہ تقریب پیر، 15 جولائی 2026 کی صبح تہران میں شروع ہوئی، جہاں بڑی تعداد میں سوگوار شریک ہوئے۔
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