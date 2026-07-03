https://ur.abna24.com/xkCcv3 جولائی 2026 - 18:27 News ID 1834828 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | ڈی ایٹ تنظیم کے سیکریٹری جنرل کا شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت 3 جولائی 2026 - 18:27 News ID: 1834828 مآخذ: ابنا دانلوڈ 1 MB لیبلز یورپ اسلامی جمہوریہ ایران رہبر انقلاب اسلامی رہبر شہید انقلاب اسلامی تہران متعلقہ خبریں۔ کینیڈا: فلسطینی اسکارف اتارنے کا اقدام نسل پرستی قرار، مسلم کونسل کی مذمت ایرانی فوجی قیادت کی طرف سے شہید رہبر انقلاب اسلامی کو خراج عقیدت ایک کتاب کا خلاصہ؛ ایران پر جارحیت کے ٹرمپی فیصلے کے پس پردہ عوامل - 5 ایران سے ہم نے الجبرا، کیمیا اور طب سیکھا جبکہ اسرائیل نے ہمیں صرف جنگ اور بدامنی دی، امریکی خبرنگار ایران اور فرانس کے وزرائے خارجہ کا ٹیلیفونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلۂ خیال ویڈیو | سعودی عرب کے سرکاری وفد نے شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت پیش کیا پاکستان اور یورپی یونین میں ایران سے متعلق حالیہ پیش رفت پر مشاورت ہندوستان میں اہلِ سنت کے معروف عالمِ دین سید سلمان حسینی ندوی انتقال کر گئے، علمی،دینی اور سماجی حلقوں میں غم کی لہر غزہ کے معاملے میں یورپی یونین دوہرا معیار اپنا رہی ہے، اسرائیل کو نقصانات کا ازالہ کرنے کا پابند بنایا جائے: رپورٹ امریکی فوج کا سابق اہلکار: صہیونی رژیم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں
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