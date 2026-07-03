ویڈیو | سعودی عرب کے سرکاری وفد نے شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت پیش کیا

سعودی عرب کی حکومت کے بھیجے گئے وفد نے شہید رہنما آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے جسدِ مبارک پر حاضری دے کر خراجِ عقیدت پیش کیا۔
اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، سعودی عرب کی حکومت کے بھیجے گئے وفد نے شہید رہنما آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے جسدِ مبارک پر حاضری دے کر خراجِ عقیدت پیش کیا۔
رپورٹ کے مطابق سعودی وزارتِ خارجہ کے نائب وزیر کی سربراہی میں وفد نے تہران میں منعقدہ وداعی تقریب میں شرکت کی اور شہید رہنما کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
شہید رہنما آیت اللہ سید علی خامنہ ای اور ان کے اہلِ خانہ کے جسدِ مبارک کو جمعہ کی صبح امام خمینیؒ مصلیٰ، تہران کے شبستان میں خصوصی مقام پر رکھا گیا، جہاں مختلف ممالک سے آنے والے اعلیٰ سرکاری وفود اور شخصیات کی جانب سے تعزیت اور خراجِ عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔
اس موقع پر متعدد غیر ملکی وفود نے بھی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے شہید رہنما اور ان کے ہمراہ شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔
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