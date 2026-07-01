کینیڈا: فلسطینی اسکارف اتارنے کا اقدام نسل پرستی قرار، مسلم کونسل کی مذمت

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، کینیڈا کی نیشنل کونسل آف مسلمز نے ساسکاٹون کے ایک ہائی اسکول میں پیش آنے والے واقعے کی مذمت کی ہے، جس میں ایک عملے کے رکن نے مبینہ طور پر ایک طالب علم کے گلے سے فلسطینی اسکارف تقریبِ اسناد کے دوران اتار دیا۔
کونسل کے مطابق یہ واقعہ کینیڈا میں “فلسطینی مخالف نسل پرستی” کے وسیع رجحان کی عکاسی کرتا ہے اور اس پر فوری جوابدہی اور کارروائی ضروری ہے۔
کونسل نے منگل 30 جون کو جاری بیان میں کہا کہ ساسکاٹون کے سینٹینیئل کالجیٹ اسکول میں ہونے والا یہ واقعہ انتہائی تشویشناک ہے، جس میں ایک طالب علم کے فلسطینی اسکارف کو تقریب کے دوران ہٹا دیا گیا۔
تنظیم نے ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے جس میں یہ واقعہ دکھایا گیا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ گزشتہ برسوں کے دوران تعلیمی اداروں اور حتیٰ کہ فارغ التحصیلی تقریبات میں بھی فلسطینی شناخت یا ثقافتی علامات کے اظہار کو بعض اوقات غلط طور پر تشدد یا انتہاپسندی سے جوڑ دیا جاتا ہے، جو کہ ایک تشویشناک رجحان ہے۔
نیشنل مسلم کونسل آف کینیڈا نے کہا کہ یہ واقعہ فلسطینی مخالف نسل پرستی کی واضح مثال ہے اور اس طرزِ عمل کے ذمہ دار افراد کو جوابدہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔
کونسل نے مزید کہا کہ جیسے جیسے اس معاملے کی تفصیلات سامنے آئیں گی، وہ مزید معلومات اور مؤقف جاری کرے گی۔
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