https://ur.abna24.com/xkCdr3 جولائی 2026 - 19:13 News ID 1834874 نیوز سروس ویڈیوز اصلی صفحہ نیوز سروس ویڈیوز ویڈیو | بھارتی حکومت کے خصوصی نمائندے کا شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت 3 جولائی 2026 - 19:13 News ID: 1834874 مآخذ: ابنا دانلوڈ 2 MB لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران تہران رہبر شہید انقلاب اسلامی آیت اللہ خامنہ ای متعلقہ خبریں۔ پاکستانی وزیرِ اعظم شہید رہبر انقلاب کی نمازِ جنازہ میں شرکت کیلئے کل ایران روانہ ہوں گے: ترجمان دفتر خارجہ ویڈیو | سعودی عرب کے سرکاری وفد نے شہید رہبر انقلاب کو خراجِ عقیدت پیش کیا تہران اور نئی دہلی کے تعلقات میں تعاون کے وسیع امکانات موجود ہیں:ایرانی صدر آبی معاہدے میں کسی بھی یکطرفہ تبدیلی کو جنگ کے مترادف سمجھا جائے گا: اسلام آباد کا نئی دہلی کو سخت انتباہ بھارت نے کراچی حملے میں ملوث ہونے کے پاکستانی الزامات مسترد کر دیے بھارت میں محرم جلوس کے دوران رام لیلا گراؤنڈ میں فاقہ شکنی پر تنازع، انتظامیہ کی بروقت مداخلت سے صورتحال قابو میں ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں مصطفی قادری مسجد کو بلڈوزر سے منہدم کر دیا گیا تصویری خبر|| کشمیر کے ضلع پونچھ میں انجمن جعفریہ سرنکوٹ مہنڈر کی جانب سے ۹ محرم الحرام کو عظیم الشان جلوس عزا کا انعقاد کیا گیا
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