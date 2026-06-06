ایرانی صدر آیت اللہ محمد اسحاق فیاض کے انتقال پر تعزیتی پیغام

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ممتاز شیعہ مرجع تقلید محمد اسحاق فیاض کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیتی پیغام جاری کیا ہے۔
صدر نے اپنے پیغام میں آیت اللہ فیاض کی وفات کو عالمِ تشیع، دینی مدارس، علماء، فضلاء اور بالخصوص عراق کے عوام کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ انہوں نے مرحوم کی علمی، دینی اور سماجی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اہلِ بیتؑ کی تعلیمات کے فروغ، شاگردوں کی تربیت، تدریس، تحقیق اور امتِ مسلمہ کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔
پیغام میں کہا گیا کہ آیت اللہ فیاض کا اعتدال پسند علمی طرزِ فکر، اخلاص، تقویٰ، امتِ مسلمہ کے اتحاد کے لیے کاوشیں اور عوامی خدمت کا جذبہ اسلامی دنیا کے لیے ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ ان کی خدمات اور علمی ورثہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور فقہ و مرجعیت کی تاریخ میں ان کا نام نمایاں مقام رکھے گا۔
صدر پزشکیان نے اپنے تعزیتی پیغام میں مراجعِ کرام، دینی مراکز، علماء، مرحوم کے شاگردوں، مقلدین، اہلِ خانہ اور عراق کے عوام سے ہمدردی کا اظہار کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو بلند درجات عطا فرمائے اور انہیں اپنے مقرب بندوں کے ساتھ جگہ دے۔
تعزیتی پیغام کے اختتام پر صدر نے کہا کہ آیت اللہ فیاض کی علمی و دینی خدمات آنے والی نسلوں کے لیے مشعلِ راہ ثابت ہوں گی۔
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