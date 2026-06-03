ایرانی صدر کا الہام علی اف کو تہنیتی پیغام، ایران و آذربائیجان تعلقات کے فروغ پر زور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے آذربائیجان کے صدر الھام علی اف کو یومِ آزادی اور قومی دن کی مناسبت سے تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط اور گہرا کرنے پر زور دیا گیا ہے۔
اپنے پیغام میں ایرانی صدر نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور آذربائیجان تاریخی، ثقافتی، دینی اور لسانی اشتراکات کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جو دونوں ممالک کے درمیان دوستی اور باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران، آذربائیجان کی آزادی کے بعد سے ہمیشہ اس کے ساتھ تعلقات کے فروغ کا حامی رہا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا موجودہ بڑھتا ہوا رجحان خوش آئند ہے۔
پزشکیان نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ دوطرفہ تعلقات، جو سیاسی، اقتصادی، علاقائی اور بین الاقوامی شعبوں پر محیط ہیں، آئندہ مزید تیزی سے ترقی کریں گے۔
پیغام میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ ایران اور آذربائیجان کے درمیان مشترکہ سرحد، تاریخی رشتے اور عوامی روابط خطے میں امن و استحکام کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور ان تعلقات کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنایا جانا چاہیے۔
ایرانی صدر کے مطابق ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیادی ترجیح ہے، اور تہران باکو کے ساتھ مختلف اقتصادی اور ترانزٹ منصوبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔
یہ پیغام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان توانائی، تجارت اور علاقائی رابطوں کے شعبوں میں تعاون میں بتدریج اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔
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