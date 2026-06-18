یہ ایک تاریخی دستاویز اور طاقتور ایران کا پیغام ہے: صدر پزشکیان

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے کو ایک تاریخی دستاویز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک مضبوط اور باوقار ایران کا واضح پیغام ہے۔
صدر پزشکیان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر معاہدے کی دستخط شدہ دستاویز شیئر کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا، یہ ایک تاریخی دستاویز اور مقتدر ایران کا پیغام ہے کہ پائیدار امن صرف باہمی احترام کی بنیاد پر ہی قائم ہو سکتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ عزت، خودمختاری اور قومی وقار کو برقرار رکھتے ہوئے عالمی امن، ترقی اور علاقائی تعاون کے لیے پرعزم رہا ہے اور آئندہ بھی اپنی اسی پالیسی پر قائم رہے گا۔
ایرانی صدر کے مطابق، امن اور استحکام کے فروغ کے لیے باہمی احترام، برابری اور تعمیری تعاون بنیادی اصول ہیں، جن پر ایران مسلسل عمل پیرا ہے۔
پزشکیان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ معاہدے پر عالمی سطح پر مختلف سیاسی اور سفارتی حلقوں میں بحث جاری ہے اور اس کے ممکنہ علاقائی و بین الاقوامی اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
ایرانی صدر نے اپنے پیغام میں اس امید کا بھی اظہار کیا کہ یہ معاہدہ خطے میں امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کی بنیاد بنے گا۔
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