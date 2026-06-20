  1. اصلی صفحہ
  2. نیوز سروس
  3. پاکستان

اسحاق ڈار کا بھی ایرانی وزیر خارجہ سے فون پر رابطہ

20 جون 2026 - 11:12
News ID: 1829342
مآخذ: روزنامہ جنگ
اسحاق ڈار کا بھی ایرانی وزیر خارجہ سے فون پر رابطہ

پاکستان کے وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی ۜنے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔

   اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،پاکستان کے وزیرِ خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ایران کے وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی ۜنے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ علاوہ ازیں اسحاق ڈار مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی دعوت پر21 جون کو آر-4 ممالک کے وزرائے خارجہ کے چوتھے اجلاس میں شرکت کریں گے۔

لیبلز

متعلقہ خبریں۔

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
captcha