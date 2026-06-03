اسرائیلی جنگ بندی خلاف ورزیوں کے جواب میں حزب اللہ کا راکٹ حملہ، جنوبی لبنان میں صہیونی فوجیوں کو نشانہ بنانے کا اعلان

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں اور جنوبی لبنان کے دیہات پر حملوں کے جواب میں بدھ کی صبح اسرائیلی فوج کے ایک اجتماع کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔
حزب اللہ کے جاری کردہ پہلے بیان میں کہا گیا کہ "لبنان اور اس کے عوام کے دفاع، نیز اسرائیلی دشمن کی جنگ بندی خلاف ورزیوں اور جنوبی لبنان کے دیہات پر جارحیت کے جواب میں، جس کے نتیجے میں متعدد شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے، اسلامی مزاحمت کے مجاہدین نے صبح 3 بج کر 30 منٹ پر جنوبی لبنان کے علاقے البیاضہ کے اطراف موجود اسرائیلی فوجیوں کے اجتماع پر کئی راکٹ فائر کیے۔"
بیان کے مطابق یہ کارروائی حالیہ اسرائیلی حملوں کے جواب میں انجام دی گئی۔ حزب اللہ نے اس حملے کو لبنانی عوام کے دفاع اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ردعمل قرار دیا ہے۔
حزب اللہ کا یہ بیان قرآن کریم کی آیات سے مزین تھا اور اس میں مزاحمت کے عزم کا اعادہ بھی کیا گیا۔
اسرائیلی فوج کی جانب سے تاحال اس حملے یا حزب اللہ کے دعوے پر کوئی باضابطہ ردعمل سامنے نہیں آیا ہے۔
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