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گولڈمین سیکس کی پیش گوئی؛ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ برقرار رہی تو تیل 120 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر سکتا ہے

21 جولائی 2026 - 17:51
News ID: 1843191
گولڈمین سیکس کی پیش گوئی؛ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ برقرار رہی تو تیل 120 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر سکتا ہے

بین الاقوامی سرمایہ کاری بینک گولڈمین سیکس نے پیش گوئی کی ہے کہ اگر آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل میں رکاوٹ برقرار رہی اور خلیج فارس کے ممالک کی پیداوار متاثر رہی تو رواں سال کی آخری سہ ماہی میں برینٹ خام تیل کی قیمت 120 ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہے۔

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، گولڈمین سیکس کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر تیل کی رسد میں موجود رکاوٹیں برقرار رہیں اور خلیج فارس کے ممالک کی تیل کی پیداوار 2027 کے اختتام تک مکمل طور پر بحال نہ ہو سکی تو آئندہ سال برینٹ خام تیل کی اوسط قیمت تقریباً 100 ڈالر فی بیرل رہنے کا امکان ہے۔

رپورٹ کے مطابق عالمی منڈی اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششوں، خطے میں جاری کشیدگی اور یمن کی انصار اللہ کی جانب سے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی کی دھمکی جیسے عوامل سے متاثر ہو رہی ہے۔

اس کے باوجود منگل کے روز عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی، جہاں برینٹ خام تیل 0.3 فیصد کمی کے بعد 88.83 ڈالر فی بیرل جبکہ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ (WTI) خام تیل 82.49 ڈالر فی بیرل پر بند ہوا۔

تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر مغربی ایشیا میں کشیدگی مزید بڑھی اور خطے سے تیل کی برآمدات میں کمی آئی تو گولڈمین سیکس کی اس سے قبل سال کے اختتام تک 80 ڈالر فی بیرل کی پیش گوئی میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔

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