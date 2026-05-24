کوئی بھی اہم فیصلہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا: ایرانی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ امریکا کے ساتھ ممکنہ معاہدے سمیت ملک کا کوئی بھی اہم فیصلہ سپریم لیڈر کی منظوری کے بغیر نہیں کیا جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق صدر پزشکیان نے اپنے بیان میں کہا کہ ایسا کوئی بھی بیان، تجزیہ یا مؤقف جو معاشرے میں تقسیم پیدا کرے، دراصل دشمن کے مقاصد کو تقویت دینے کے مترادف ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ ملک میں کوئی فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر اوررہبر انقلاب مجتبیٰ خامنہ ای کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔
صدر پزشکیان کے مطابق ریاستی امور چلانے کے لیے ایک متفقہ فیصلے اور اجتماعی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ قومی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔
یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ مذاکرات اور معاہدے سے متعلق عالمی سطح پر قیاس آرائیاں جاری ہیں۔
آپ کا تبصرہ