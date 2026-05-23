تصویری خبر | ایران کے خلاف ٹرمپ کی جنگ سب سے اونچی سطح کی شکست ہے، سینیٹر وارناک

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ ریاست جارجیا کے سینیٹر رافائل وارناک (Raphael Warnock) نے ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کے لئے سینٹ کے اقدام کے بارے میں لکھا: "سینٹ نے ایران کے خلاف ٹرمپ کی غیر قانونی جنگ کے خاتمے کے لئے بہت اہم قدم اٹھایا۔ یہ جنگ سب سے اونچی سطح کی شکست تھی۔ / وعدہ کرتا ہوں کہ اس صدر کو جوابدہ بنا دوں۔ میرے رفقائے کار کو بھی یہی کچھ کرنا چاہئے۔" سینیٹر وارناک نے سینٹ میں ہونے والی رائے شماری میں ٹرمپ کے جنگی اختیار محدود کرنے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔
24 مئی 2026 - 00:02
News ID: 1817912
آپ کا تبصرہ