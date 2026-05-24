ایران نے اپنے تمام طاقتور پتے ابھی استعمال نہیں کیے:صہیونی میڈیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ایسے اہم اور طاقتور آپشنز موجود ہیں جنہیں ابھی تک استعمال نہیں کیا گیا۔ ایک عبرانی میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران اس وقت ممکنہ جنگی صورتحال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور اس نے اپنی تمام عسکری اور اسٹریٹجک تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔
رپورٹ میں تجزیہ کاروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایران کی حکمت عملی میں ایسے غیر معمولی اقدامات شامل ہیں جو عالمی بحری نقل و حمل کے نظام کو شدید متاثر کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر باب المندب میں بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو اس منصوبے کا اہم حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔
رپورٹ کے مطابق آبنائے ہرمز سے گزرنے والے زیرِ سمندر مواصلاتی کیبلز اور اہم انفراسٹرکچر بھی ایران کی ممکنہ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتے ہیں، جن کے ذریعے عالمی انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
اسرائیلی میڈیا نے علاقائی ذرائع کے حوالے سے مزید بتایا کہ خطے کے ممالک شدید تشویش میں مبتلا ہیں جبکہ خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک بھی بڑھتی ہوئی عسکری کشیدگی اور طویل تنازع کے امکان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
