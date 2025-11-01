 ایک معائنہ کار، جو کہا جاتا ہے 'ایران میں موساد کا جاسوس' ہے + تصاویر

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا || غیر ملکی صارفین کا کہنا ہے کہ رافائل گروسی بے بنیاد دعوؤں کے ذریعے صہیونیوں کی خوشامد کر رہے ہیں اور ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی حالیہ ناجائز اورغیرقانونی جارحیت کے لئے جھوٹا جواز فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
گروسی نے گذشتہ ہفتے نیویارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک انٹرویو کے دوران اس بات کو تسلیم کیا کہ "ایران فی الحال یورینیم کی افزودگی میں مصروف نہیں ہے" لیکن ساتھ ہی دعویٰ کیا کہ "حال ہی میں ایران کے کچھ جوہری مقامات پر دوبارہ سرگرمیوں کے اشارے دیکھے گئے ہیں!۔"
سماجی رابطے کی ویب گاہوں کے صارفین طنزیہ کہتے ہیں کہ جوہری معاہدے (ایران اور چھ ممالک کے ایٹمی معاہدے JCPOA) کے ختم ہونے کے ساتھ گروسی بھی بے روزگار ہو گئے ہیں اور وہ ایران مخالف بیانات کے ذریعے مالی اور سیاسی حمایت کمانے کی غرض سے اسرائیل کی جاسوسی ایجنسیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس بارے میں کچھ صارفین کی آراء درج ذیل ہیں:
اس بارے میں کچھ صارفین کی آراء درج ذیل ہیں:
• صہیونی کا کٹھ پتلی اپنی اجرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
• آئی اے ای اے کا سربراہ... موساد کا ترجمان
• IAEA کے سربراہ گروسی امریکہ، اسرائیل اور مغربی ممالک کا جاسوس ہے۔ اس نے اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا ہے۔
• گروسی اپنے بے بنیاد دعوؤں سے اقوام متحدہ کو بدنام کر رہا ہے۔ ایران میں IAEA کا کوئی انسپکٹر نہیں ہے اور وہ اب صرف سیٹلائٹ امیجز اور OSINT کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، ایک ناتجربہ کار جاسوس کی طرح!
• ایسا لگتا ہے کہ گروسی ایران کے تباہ ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ کبھی ایران میں قدم نہیں رکھے گا۔
• گویا وہ ایک بار پھر ایران کے خلاف اسرائیلی امریکی جنگ کے لئے جھوٹے جواز فراہم کرنے کے لئے کوشاں ہے۔
• گروسی ایک احمق اور بیوقوف ہے جو صرف [خود کو] اہم محسوس کرنا چاہتا ہے۔
• اب جب کہ وہ (JCPOA کی میعاد ختم ہونے کے بعد)، بے روزگار ہو چکا ہے وہ اپنے آقاؤں کی نظروں میں اہم بننے کی کوشش کر رہا ہے!
• اس مسخرے کو کون سنجیدگی سے لیتا ہے؟ اس کی باتوں سے کسی کو کیوں فرق پڑتا ہے؟
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ