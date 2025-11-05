زہران ممدانی نیویارک کے پہلے مسلمان میئر منتخب

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، نیویارک سٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان سیاستدان کو میئر کے عہدے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ 34 سالہ زُہران ممدانی، جو ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور ترقی پسند نظریات کے حامی سمجھے جاتے ہیں، نے حالیہ بلدیاتی انتخابات میں واضح برتری حاصل کرتے ہوئے اپنے حریفوں کو شکست دی۔
تفصیلات کے مطابق، زُہران ممدانی نے تقریباً 50.4 فیصد ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے ریپبلکن حریف کرٹس سلیوا کو 41.3 فیصد ووٹ ملے۔ سابق گورنر اینڈریو کوئومو نے آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا تھا مگر وہ تیسرے نمبر پر رہے۔
یہ کامیابی نہ صرف نیویارک کے لیے بلکہ امریکا کی سیاست میں بھی ایک تاریخی سنگِ میل قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ ممدانی ملک کے کسی بڑے شہر کے پہلے مسلمان میئر بن گئے ہیں۔ وہ اصل میں یوگنڈا نژاد بھارتی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنی نوجوانی کا بیشتر حصہ کوئنز، نیویارک میں گزارا۔
امریکی میڈیا کے مطابق، نیویارک کے شہریوں کی انتخابات میں شرکت کی شرح گزشتہ کئی دہائیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ رہی۔ سیاسی ماہرین کے نزدیک، یہ نتیجہ ریپبلکن پارٹی اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک بڑا جھٹکا ہے، خاص طور پر آئندہ ہونے والے کانگریس کے وسط مدتی انتخابات سے قبل۔
زُہران ممدانی نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ رہائشی کرایوں میں کمی، عوامی ٹرانسپورٹ کو سستا یا مفت کرنے، امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانے اور مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کریں گے۔
ان کی جیت کو امریکا بھر میں ترقی پسند حلقوں نے خوش آمدید کہا ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ زُہران ممدانی کی کامیابی امریکی مسلم کمیونٹی اور جنوبی ایشیائی نژاد شہریوں کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے جو امریکا میں نمائندگی کے نئے دروازے کھول سکتی ہے۔
آپ کا تبصرہ