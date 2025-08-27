آئی اے ای اے کے معائنہ کار بوشہر پلانٹ میں ایندھن کی تبدیلی کی نگرانی کے لیے ایران پہنچ گئے۔

اہل بیت نیوز ایجسنی ابنا کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کیا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی (IAEA) کے معائنہ کاروں کی بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ میں ایندھن کی تبدیلی کے عمل کی نگرانی کے لیے ایران واپس آگئے ہیں۔
عراقچی کے مطابق یہ اقدام ایران کی سپریم نیشنل سکیورٹی کونسل کے فیصلے کے تحت کیا گیا تاکہ ایندھن کی تبدیلی کا عمل ایجنسی کی نگرانی میں شفاف انداز میں مکمل ہو۔ انہوں نے واضح کیا کہ معائنہ کاروں کی واپسی ایران کی پارلیمنٹ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے، جس کے تحت جون میں امریکہ کی جانب سے تین بڑے ایٹمی مراکز پر ممکنہ حملوں کے بعد تعاون محدود کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔
ایرانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ آئی اے ای اے کے ساتھ ہر قسم کا تعاون صرف پارلیمنٹ کے قانون کے فریم ورک میں ہوگا اور یہ اقدام ایرانی قوم کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نئے تعاون کے فریم ورک پر ابھی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہوا۔
دوسری جانب آئی اے ای اے کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے کہا ہے کہ ان کے معائنہ کاروں کا پہلا گروپ ایران پہنچ چکا ہے اور وہ ایران کی جوہری تنصیبات میں کام دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ گروسی نے کہا: "ایران میں متعدد تنصیبات موجود ہیں، کچھ پر حملے ہوئے، کچھ محفوظ ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن عملی اقدامات کے ذریعے اپنا کام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔"
بین الاقوامی ذرائع کا کہنا ہے کہ گروسی کے بیانات ایران اور ایجنسی کے درمیان کسی باضابطہ معاہدے کی تصدیق نہیں کرتے بلکہ یہ موجودہ مذاکرات اور جائزہ کے تناظر میں جاری معلومات ہیں۔
