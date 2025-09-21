غزہ میں صہیونی فوج کا وحشیانہ اقدام، روزانہ 17 بمب سے بھری گاڑیاں تباہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، انسانی حقوق کی تنظیم یورپمدیترانیہ ہیومن رائٹس واچ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل روزانہ اوسطاً 17 بمب سے بھری گاڑیاں غزہ شہر میں دھماکہ خیز مواد کے ساتھ تباہ کرتا ہے۔ ان دھماکوں کی شدت زلزلے کے برابر ہے جس کی شدت 3.7 ریشٹر ہوتی ہے اور اس کے اثرات کئی کلومیٹر دور تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج نے روبوٹک بمبوں اور بمب سے بھری گاڑیوں کا استعمال نمایاں طور پر بڑھا دیا ہے۔ گزشتہ ہفتے میں تقریباً 120 گاڑیاں، جن میں 840 ٹن TNT کے قریب مواد موجود تھا، شہری علاقوں میں دھماکہ خیز مواد سے اڑائی گئی ہیں۔
یورپ-مدیترانیہ ہیومن رائٹس واچ نے کہا ہے کہ ان دھماکوں سے صرف فزیکل تباہی نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک نفسیاتی حربہ بھی ہے جس کا مقصد غیر فوجی آبادی کو خوفزدہ کرنا اور انہیں زبردستی بے گھر کرنا ہے۔
علاوہ ازیں، فلسطینی ذرائع کے مطابق اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے بھی شہری علاقوں پر بمباری کی ہے اور مشتبہ جگہوں پر خودکار بم نصب کرنے اور گھروں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری ہے، خاص طور پر شیخ رضوان اور ابو اسکندر کے مشرقی علاقوں میں۔
غزہ کے باشندے بمباری سے بچنے کے لیے سڑکوں پر رات گزارتے ہیں کیونکہ کہیں چھپنے کی جگہ نہیں، اور انہیں نقل مکانی کے لیے بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بنیادی سہولیات مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں اور بھوک و قحط کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔
اسرائیلی فوج کی طرف سے غزہ کے شہریوں کو ساحلی الرشید روڈ کے ذریعے جنوب کی طرف منتقل ہونے کا کہا جا رہا ہے، مگر وہاں بھی ان کے لیے جگہ یا وسائل موجود نہیں، جس سے انسانی المیہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔
