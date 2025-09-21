 امریکی ریاست نیوہمپشائر میں فائرنگ سے متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو ے ہیں 

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق،امریکی ریاست نیوہمپشائر کے شہر ناشا میں ایک اسپورٹس اینڈ تفریحی کلب میں فائرنگ کے واقعے میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔
دادستانِ جنرل نیوہمپشائر کے مطابق، ایک مسلح شخص نے اس کلب میں اندھادھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں ایک فرد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ حملہ آور کو فوراً جائے وقوعہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت مزید خطرہ نہیں ہے۔
کلب کی نگرانی کرنے والے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حملہ آور نے اچانک حملہ کیا اور وہاں موجود لوگ گولیاں چلنے پر بھاگ کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے۔
ابھی زخمیوں کی تعداد اور ان کی حالت کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہو سکیں۔ حکام نے بتایا کہ حملہ آور سے اس کے محرکات جاننے کے لیے تفتیش جاری ہے۔
ناشا کے میئر نے کہا، "یہ واقعہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک پیغام ہے کہ چاہے یہ کتنی ہی بعید کیوں نہ لگے، یہ آپ کے علاقے میں بھی ہو سکتا ہے۔
امریکہ میں اس قسم کے فائرنگ کے واقعات کی کثرت ملک میں بڑھتے ہوئے اسلحہ سے متعلق قوانین کی شدت اور اس کی وسیع دستیابی کی عکاسی کرتی ہے، جہاں ریپبلکن پارٹی سمیت متعدد سیاسی رہنما اس صورتحال کے باوجود سخت اسلحہ قوانین کی مخالفت کرتے ہیں۔
