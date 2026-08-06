فلسطین ایران کی خارجہ پالیسی کی اولین ترجیح رہے گا:ایرانی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ فلسطین کا مسئلہ ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیادی ترجیحات میں شامل ہے اور یہ مستقبل میں بھی اس پالیسی کا اہم حصہ رہے گا۔
ایرانی صدارتی دفتر کے مطابق صدر پزشکیان نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ سے ٹیلیفونک گفتگو کے دوران انہیں نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد دی اور فلسطینی عوام، خصوصاً غزہ کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
صدر پزشکیان نے فلسطینی شہداء، بالخصوص اسماعیل ہنیہ کو خراجِ عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران فلسطینی عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ علاقائی کشیدگی اور ایران کو درپیش چیلنجز کے باوجود فلسطین کا مسئلہ ایران کی خارجہ پالیسی اور اسلامی دنیا کی ترجیحات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران فلسطینی قیادت کے فیصلوں اور سیاسی اقدامات کی حمایت کرتا رہے گا اور اسلامی ممالک کے درمیان اتحاد اور تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے تاکہ مشترکہ مفادات کا تحفظ کیا جا سکے۔
دوسری جانب حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ خلیل الحیہ نے ایران کی فلسطینی عوام کے لیے مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنظیم دیگر فلسطینی گروہوں کے ساتھ مشاورت کے ذریعے سیاسی مذاکرات آگے بڑھا رہی ہے اور فلسطینی مفادات کے تحفظ کے لیے سفارتی اور سیاسی کوششیں جاری رکھے گی۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ خطے میں جاری سیاسی کوششیں فلسطینی عوام کے مقاصد کے حصول میں معاون ثابت ہوں گی اور مستقبل میں ایران اور فلسطینی قیادت کے درمیان تعاون مزید مضبوط ہوگا۔
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