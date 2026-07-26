ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان: شہری انفراسٹرکچر پر حملے جنگی جرم ہیں

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صدر مسعود پزشکیان نے وزارتِ سڑک و شہری ترقی کے دورے کے دوران وزیر، معاونین اور اعلیٰ حکام کے ساتھ اجلاس میں ملک کے نقل و حمل اور لاجسٹک نظام کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا۔
اجلاس میں سرحدی گزرگاہوں، بندرگاہوں، سڑک، ریل، بحری اور فضائی نقل و حمل، بنیادی اشیائے ضروریہ کی ترسیل، کسٹمز کی کارکردگی، ملکی شاہراہوں کی صورتحال اور سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔
وزیرِ سڑک و شہری ترقی نے امریکی حملوں کے نتیجے میں بندرگاہوں، سرحدی ٹرمینلز، پلوں، شاہراہوں، ریلوے نیٹ ورک، لاجسٹک مراکز اور دیگر اہم بنیادی ڈھانچوں کو پہنچنے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا۔
رپورٹ سننے کے بعد صدر پزشکیان نے متاثرہ انفراسٹرکچر کی جلد بحالی، متبادل راستوں کو فعال بنانے، نقل و حمل کے نظام کی پائیداری بڑھانے اور عوام کو بلا تعطل سہولیات کی فراہمی کے لیے ضروری ہدایات جاری کیں۔
انہوں نے کہا کہ سرحدی گزرگاہوں، کسٹمز، زمینی، ریلوے، بحری اور فضائی نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے پر حملے بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی اور جنگی جرم ہیں، لہٰذا ان اقدامات کے خلاف بین الاقوامی تنظیموں اور متعلقہ قانونی اداروں میں کارروائی کی جائے گی۔
صدر ایران نے مزید کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ علاقائی تعاون کو فروغ دینا اور بنیادی ڈھانچے کو باہم مربوط کرنا حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ ان کے بقول، فعال سفارت کاری نے نقل و حمل اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں علاقائی تعاون کی نئی راہیں ہموار کی ہیں، جبکہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ریلوے رابطوں کی تکمیل سے اقتصادی استحکام، بین الاقوامی ٹرانزٹ راہداریوں کی ترقی اور ملک کے جغرافیائی محلِ وقوع سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد ملے گی۔
پزشکیان نے متاثرہ ٹرمینلز اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو بین الاقوامی معیار کے مطابق کرنے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدید گوداموں، لاجسٹک مراکز، سامان کی نقل و حرکت، اسمارٹ مینجمنٹ اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ انفراسٹرکچر تعمیر کیا جانا چاہیے، تاکہ خدمات کا معیار بہتر ہو، اخراجات کم ہوں اور نقل و حمل کے نظام کی کارکردگی میں اضافہ ہو۔
صدر ایران نے وزارتِ سڑک و شہری ترقی کے حکام، ماہرین اور کارکنوں کی شبانہ روز خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ مشکل حالات میں نقل و حمل کے نظام کو فعال رکھنا اور سڑک، ریل، فضائی اور بندرگاہی خدمات میں خلل نہ آنے دینا ان کی ذمہ داری، صلاحیت اور عوامی خدمت کے جذبے کا ثبوت ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ حکومت کی مشترکہ کوششوں اور عوام کی حمایت سے ملک میں خدمات اور بنیادی ڈھانچے کو متاثر کرنے کی تمام دشمنانہ سازشیں ناکام بنا دی جائیں گی۔
اجلاس کے دوران صدر پزشکیان نے ٹیلیفون پر ایران کی روڈ مینٹیننس و ٹرانسپورٹ آرگنائزیشن کے سربراہ، صوبہ ہرمزگان کے ڈائریکٹر اور وزارتِ سڑک و شہری ترقی کے ایک ایسے ٹھیکیدار سے بھی گفتگو کی جو متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں۔ انہوں نے ان کی شبانہ روز خدمات کو سراہتے ہوئے کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
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