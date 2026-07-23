پزشکیان اور الزیدی کا اسٹریٹجک تعلقات مضبوط بنانے اور تعاون کے نئے دور کے آغاز پر زور

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور عراق کے وزیرِ اعظم علی فالح الزیدی نے تہران میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم بنانے اور تعاون کے نئے مواقع پیدا کرنے پر اتفاق کیا۔
ملاقات میں ایران اور عراق کے درمیان تاریخی، ثقافتی، مذہبی اور عوامی روابط کو دونوں ملکوں کی دوستی کی مضبوط بنیاد قرار دیا گیا اور اس قیمتی رشتے کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔
دونوں رہنماؤں نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ باہمی معاہدوں پر جلد اور مؤثر عملدرآمد سے تعلقات کو نئی بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے سیاسی، اقتصادی، تجارتی، ٹرانزٹ، توانائی اور علاقائی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں مشترکہ صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے پر زور دیا گیا۔
پزشکیان اور الزیدی نے کہا کہ تہران اور بغداد کے درمیان مسلسل رابطہ اور ہم آہنگی نہ صرف دونوں ممالک کے مفادات، امن اور خوشحالی کو فروغ دے گی بلکہ پورے خطے میں استحکام اور علاقائی یکجہتی کو بھی مضبوط کرے گی۔
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