مقام معظم رہبر کی رہنمائی میں قومی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے، اتحاد برقرار رکھنا ہوگا:ایرانی صدر

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران، اعلیٰ قیادت کی رہنمائی میں قومی حقوق پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گا اور ملک کے اتحاد و یکجہتی کو غیر ذمہ دارانہ بیانات سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔
قومی یومِ صنعت و معدن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ دشمن نے ایران پر ہمہ گیر دباؤ ڈالنے اور داخلی استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تاہم صنعت کاروں اور پیداواری شعبے سے وابستہ افراد نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔
انہوں نے کہا کہ موجودہ کامیابیاں قومی اتحاد، ہم آہنگی اور اندرونی یکجہتی کا نتیجہ ہیں، جبکہ حکومت بھی معاشی سرگرمیوں سے وابستہ افراد کے مسائل کے حل اور ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔
صدر پزشکیان نے جنگ کے دوران صنعت کاروں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اقتصادی محاذ پر اہم ذمہ داریاں نبھائیں اور ملک کو ضروری اشیاء کی قلت سے محفوظ رکھا۔ ان کے بقول دشمن نے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنا کر بحران پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن عوامی تعاون اور حکومتی ہم آہنگی سے اس صورتحال پر قابو پایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا آغاز عزت، مصلحت اور قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا اور ایرانی سفارتی ٹیم قیادت کی رہنمائی میں ملک کے حقوق سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگی۔
صدر نے اس بات پر زور دیا کہ قومی اتحاد ایران کی سب سے بڑی طاقت ہے اور غیر محتاط یا غیر ذمہ دارانہ بیانات سے ملک کی کامیابیوں کو کمزور نہیں کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تمام اداروں، صنعت کاروں اور عوام کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔
توانائی کے بحران کا ذکر کرتے ہوئے پزشکیان نے کہا کہ حکومت صنعتی شعبے کو بجلی کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے اور پیداوار متاثر نہ ہو، اس مقصد کے لیے ضروری فیصلے کیے جائیں گے۔ انہوں نے غیر قانونی کرپٹو کرنسی مائننگ پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ بعض عناصر بجلی کا ناجائز استعمال کر کے قومی وسائل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
صدر پزشکیان نے اپنے خطاب کے اختتام پر کہا کہ حکومت عوام کی خدمت کے لیے پُرعزم ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسے اور قیادت کی حمایت سے ایران کی ترقی، استحکام اور سربلندی کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھی جائے گی۔ ان کے بقول حالیہ حالات نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ قومی اتحاد ہی ایران کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور دشمن اس قوم کے عزم کو شکست نہیں دے سکتا۔
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