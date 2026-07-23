ایران: جنوب مشرقی سرحد پر جھڑپ، دو دہشت گرد ہلاک

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کی سرحدی پولیس کے کمانڈر سردار علی اکبر جاویدان نے بتایا کہ ایک دہشت گرد گروہ ملک میں داخل ہو کر مرکزی صوبوں میں تخریبی کارروائیاں کرنا چاہتا تھا، تاہم جنوب مشرقی سرحد پر جکیگور سرحدی رجمنٹ کے اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ساتھ مسلح جھڑپ کی۔
انہوں نے کہا کہ اس کارروائی کے دوران دہشت گرد گروہ کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا اور دو دہشت گرد ہلاک ہوگئے۔
سردار جاویدان کے مطابق یہ آپریشن مؤثر انٹیلی جنس معلومات، مکمل نگرانی اور سرحدی اہلکاروں کی پیشہ ورانہ عسکری صلاحیت کے باعث کامیابی سے انجام پایا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے قبضے سے دو ایم-4 رائفلیں، متعلقہ گولہ بارود، دھماکا خیز فتیلے اور ڈیٹونیٹرز بھی برآمد کیے گئے۔
انہوں نے جنوب مشرقی سرحدوں کے تحفظ کے لیے سرحدی اہلکاروں کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہ کے دیگر عناصر کی شناخت اور گرفتاری کے لیے انٹیلی جنس کارروائیاں بدستور جاری ہیں۔
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