یمنی بحری محاصرے کے بعد 9 جہازوں نے باب المندب سے گزرنے کا منصوبہ ترک کر دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، خبر رساں ادارے اے ایف پی نے رپورٹ دی ہے کہ یمن کی جانب سے سعودی عرب کے بحری محاصرے کے اعلان کے بعد کم از کم 9 جہاز آبنائے باب المندب سے گزرنے سے باز رہے، جن میں ینبع بندرگاہ سے روانہ ہونے والے متعدد سعودی آئل ٹینکر بھی شامل ہیں۔
بحیرۂ احمر میں جہازوں کو یمنی انتباہات
المسیرہ ٹی وی کے مطابق، بین الاقوامی شپنگ چیمبر نے بتایا ہے کہ بحیرۂ احمر میں موجود بحری جہازوں کو یہ انتباہات موصول ہو رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یمنی مسلح افواج کی ہدایات پر عمل نہ کیا تو انہیں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔
باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کی تلاشی شروع
یمنی بحریہ نے منگل کے روز سعودی عرب کے خلاف بحری محاصرے کے آغاز کے ساتھ ہی آبنائے باب المندب سے گزرنے والے جہازوں کی تلاشی کا عمل بھی شروع کر دیا۔
دو سعودی آئل ٹینکروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ
یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے بدھ کی شب اعلان کیا کہ خصوصی فوجی کارروائی کے دوران دو سعودی آئل ٹینکروں "ENCELA" اور "LAYLIA" کو اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا کہ انہوں نے سعودی جہازوں کی آمدورفت پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کی تھی۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ یمنی مسلح افواج سعودی حکومت کے خلاف اپنی بحری کارروائیاں جاری رکھیں گی تاکہ "محاصرہ کے بدلے محاصرہ" کی حکمت عملی کو عملی طور پر نافذ اور مستحکم کیا جا سکے۔
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