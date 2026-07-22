عراقی وزیر اعظم کا جمعرات کو تہران کا دورہ، دوطرفہ تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عراقی وزیر اعظم کے دفتر سے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ علی الزیدی جمعرات 23 جولائی کو وزرا، مشیروں، گورنروں، ماہرین اور اقتصادی شعبے سے وابستہ شخصیات پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ تہران پہنچیں گے۔
دورے کے دوران عراقی وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں صدر، مجلسِ شورائے اسلامی کے اسپیکر، عدلیہ کے سربراہ، قومی سلامتی کی اعلیٰ کونسل کے سیکریٹری اور وزیر خارجہ شامل ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دوطرفہ تعلقات کے فروغ اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
ذرائع کے مطابق دورے کے موقع پر دونوں ممالک کے وفود کے درمیان خصوصی اجلاس بھی منعقد ہوں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ، توانائی، سیاحت، سیکیورٹی، مواصلات، صحت، تعلیم، زراعت اور صنعت سمیت مختلف شعبوں میں معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جانے کا امکان ہے۔
اس سے قبل بھی عراقی وزیر اعظم نے بغداد میں ایران کے سفیر سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون کو مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر رابطہ کاری بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔
واضح رہے کہ 2003 کے بعد سے ایران اور عراق کے تعلقات میں مسلسل وسعت آئی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان سالانہ تجارتی حجم 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے درمیان زائرین، سیاحوں، تاجروں اور طلبہ کی وسیع آمدورفت بھی تہران اور بغداد کے درمیان گہرے اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات کی عکاسی کرتی ہے۔
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