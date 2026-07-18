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امریکی سلطنت کا ڈوبتا ہؤا سورج؛

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

اسلامی جمہوریہ ایران کی فتح
18 جولائی 2026 - 23:59
News ID: 1841895
ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

ایران کے خلاف امریکی جنگ کے بارے میں امریکی میگزین نیویارکر کا تجزیہ، ایک فوجی تصادم کی وضاحت سے کہیں بڑھ کر ہے؛ یہ تجزیہ، امریکی حکمت عملی پر ایک تنقید ہے جو فوجی دباؤ، حکومت کی تبدیلی اور سفارت کاری کے بیچوں بیچ تعطل کا شکار ہوگئی ہے اور پانچویں مہینے میں داخل ہونے کے بعد بھی کوئی واضح سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ اس نقطہ نظر کا جائزہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ واشنگٹن کو درپیش اصل چیلنج، فوجی طاقت کی کمی نہیں بلکہ فوجی طاقت کو سیاست کے میدان میں پائیدار کامیابی میں تبدیل کرنے کے عمل میں ناکامی ہے۔

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ نیویارکر کے مضمون "ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی" کا خلاصہ درج ذیل ہے:

ہفتہ وار امریکی رسالے نیویارکر کے تجزیہ کار رابین رائٹ کے مطابق، امریکہ ایران کے خلاف اپنی جنگ میں فوجی برتری کے باوجود راہنما اصولوں سے محرومی اور غیر واضح اور غیر یقینی سیاسی اہداف کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہے۔

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

اہم نکات:

1۔ بنیادی مسئلہ:

• امریکہ کے پاس فوجی طاقت تو ہے مگر اس کا استعمال کیسے کیا جائے، اس کے لئے اس کے پاس کوئی منظم حکمت عملی نہیں ہے۔

• جنگ کا کوئی واضح سیاسی مقصد طے نہیں پایا ہے، جس کی وجہ سے اہداف بدلتے رہتے ہیں (جوہری پروگرام، فوجی کمزوری، علاقائی اثر، حکومت کی تبدیلی اور آخر مذاکرات اور فوجی اہداف کی آبنائے ہرمز کھولنے تک تنزلی)۔

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

2۔ فوجی طاقت کی حدود:

• عراق اور افغانستان میں امریکی مہمات اور تجربات بتاتے ہیں کہ فوجی کامیابی کا مطلب سیاسی کامیابی ہرگز نہیں ہے۔

• ایران کا ڈھانچہ اور جیوپولیٹیکل حیثیت ایسی ہے کہ جس کو فوجی دباؤ نہیں بدل سکتی۔ یہ فوجی طاقتوں کے سامنے غیر زدپذیر (Invulnerable) ملک ہے۔

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

3۔ آبنائے ہرمز کا عنصر:

اس اہم آبی گذرگاہ پر ایران کا کنٹرول عالمی تیل کی قیمتوں، اقتصادی عدم استحکام اور بین الاقوامی دباؤ کا باعث بن سکتا ہے۔

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

4۔ امریکی اندرونی مشکلات:

طویل جنگ سے امریکی معیشت پر مالی بوجھ بڑھ رہا ہے، ایران کے خلاف جنگ ایک غیر مقبول جنگ ہے اور اس کو امریکی رائے عامہ کی حمایت حاصل نہیں ہے، چنانچہ اس سے امریکی حکومت کی حمایت ہو رہی ہے اور اس کے سیاسی-سماجی سرمائے پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

نتیجہ:

نیویارکر کا کہنا ہے کہ حقیقی کامیابی فوجی کارروائیوں میں نہیں، بلکہ فوجی طاقت کو ایک پائیدار سیاسی حل میں بدلنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ ٹرمپ اس صلاحیت سے محروم ہے، اس لئے وہ ایک طویل، مہنگی اور فرسودہ کر دینے والی جنگ میں پھنس گیا ہے جس کا کوئی واضح انجام نہیں ہے۔

ایران کے مقابلے میں امریکی فوجی طاقت کی ناکامی بارے میں نیویارکر کا تجزیہ

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تلخیص و ترجمہ: ابو فروہ

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