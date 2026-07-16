بقائی: اہواز کے اسپتال کے قریب امریکی حملہ بزدلانہ جنگی جرم ہے 

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اہواز میں واقع شہید بقائی اسپتال کے قریب امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ایک "بزدلانہ جنگی جرم" قرار دیا ہے۔
اسماعیل بقائی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ اہواز کا شہید بقائی اسپتال، جہاں بچوں کے سرطان (کینسر) کا علاج کیا جاتا ہے، گزشتہ رات قریبی مقام پر ہونے والے امریکی حملے کے بعد احتیاطی تدابیر کے تحت خالی کرایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ اس حملے کے باعث اسپتال میں زیرِ علاج بچوں اور ان کے اہلِ خانہ میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ کیموتھراپی سے گزرنے والے 211 مریضوں کو ہنگامی بنیادوں پر دوسرے مقامات پر منتقل کرنا پڑا۔
بقائی کے مطابق طبی مراکز کے قریب اس نوعیت کا حملہ نہ صرف بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ اسے جنگی جرم بھی تصور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ معصوم بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا کسی بھی صورت قابلِ قبول نہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ جو ممالک انسانی حقوق کے تحفظ کے دعوے کرتے ہیں لیکن اسپتالوں اور طبی مراکز کو نشانہ بنائے جانے پر خاموش رہتے ہیں، وہ اپنی اخلاقی ساکھ کھو دیتے ہیں۔
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