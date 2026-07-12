آیت اللہ خاتمی: ٹرمپ اور نیتن یاہو کو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوگی، ہم انتقام لیں گے

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،خرم آباد میں منعقدہ ایک تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آیت اللہ سید احمد خاتمی نے کہا کہ شہید رہبر انقلاب اور ان کے اہل خانہ کی تشییع میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت انقلاب اسلامی سے ایرانی قوم کی وفاداری اور یکجہتی کا مظہر ہے۔ ان کے مطابق، ملک بھر میں منعقدہ یہ تقریبات قومی اتحاد اور انقلاب کے ساتھ تجدیدِ عہد کی علامت بن گئیں، جبکہ نجف اور کربلا میں بھی لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
انہوں نے کہا کہ عوامی شرکت نے ان دعوؤں کی نفی کر دی کہ ایرانی عوام نظام سے دور ہو چکے ہیں۔ خاتمی نے مزید کہا کہ شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا مطالبہ، ان کے بقول، دینی اور تاریخی بنیادوں کا حامل ہے، اور ایرانی قوم اپنے شہداء کے مقاصد اور مزاحمت کے راستے پر قائم رہے گی۔
آیت اللہ خاتمی نے کہا کہ خطے میں منعقد ہونے والی ان تقریبات نے محورِ مزاحمت کے اتحاد اور قوت کو نمایاں کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ملک کی سلامتی اور پیش رفت کے لیے قومی وحدت اور قیادت کے فیصلوں کی پیروی ناگزیر ہے۔
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