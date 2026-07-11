عالمی مجمع برائے تقریبِ مذاہب اسلامی کا عراقی عوام کو خراجِ تحسین، رہبرِ شہید کی تاریخی تشییع پر اظہارِ تشکر

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، عالمی مجمع برائے تقریبِ مذاہب اسلامی نے اپنے ایک بیان میں رہبرِ شہید کی تاریخی تشییع اور باوقار رخصتی کے موقع پر عراق کے عوام، دینی مراجع، شیعہ و اہل سنت علماء، قبائلی شیوخ، قبائلی سربراہان، علمی و سماجی شخصیات اور تمام عراقی طبقات کی والہانہ شرکت پر گہرے تشکر اور قدردانی کا اظہار کیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ رہبرِ شہید کی تشییع میں عراقی عوام کی شاندار اور تاریخی شرکت نے اسلامی اخوت، امتِ مسلمہ کے اتحاد اور وفاداری کی بے مثال تصویر پیش کی۔ یہ صرف ایک عظیم شخصیت کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کا موقع نہیں تھا بلکہ ایسے رہنما کو خراجِ تحسین تھا جس نے اپنی پوری زندگی اسلام کی سربلندی، مظلوموں کی حمایت، استکبار کے خلاف مزاحمت اور امتِ مسلمہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دی۔
بیان میں رہبرِ شہید کو "شہیدِ وحدت" قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان کے پاکیزہ خون نے مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور باہمی قربت کو مزید مضبوط کیا اور تقریبِ مذاہب اسلامی کے نظریے کو نئی قوت عطا کی۔
عالمی مجمع برائے تقریبِ مذاہب اسلامی نے مزید کہا کہ عراقی عوام نے اپنے قومی، مذہبی اور سماجی تنوع کے باوجود ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ایران اور عراق کے درمیان تاریخی، دینی اور جذباتی تعلقات اہلِ بیتؑ کی محبت، مشترکہ اسلامی اقدار اور امتِ مسلمہ کے مشترکہ اہداف پر استوار ہیں، اور کوئی سازش ان مضبوط رشتوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔
بیان کے اختتام پر مجمع نے عراقی عوام کی وفاداری، محبت اور یکجہتی کو سراہتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ عراق کو ہمیشہ امن، عزت، وحدت اور سربلندی عطا فرمائے اور پوری امتِ مسلمہ کو ایک امتِ واحدہ کے قیام کے لیے مزید قریب کر دے۔
آپ کا تبصرہ