غیر ملکی صارفین نے ایرانی عوام کے خلاف ٹرمپ کے توہین آمیز بیانات پر سخت ردِعمل ظاہر کیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے حالیہ اشتعال انگیز بیانات میں ایرانی عوام کے لیے توہین آمیز الفاظ استعمال کیے، جس پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر غیر ملکی صارفین کی جانب سے شدید تنقید اور طنزیہ ردِعمل سامنے آیا۔
صارفین کی بڑی تعداد نے ٹرمپ کے بیانات کو خود ان کی شخصیت اور امریکی حکومت کی پالیسیوں کا آئینہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے خود اس بحران کو جنم دیا ہے اور اب وہ ایسی جنگ میں الجھ چکا ہے جس سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔
کئی صارفین نے ٹرمپ کے عدالتی مقدمات اور ذاتی تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ دوسروں پر الزامات عائد کرنے کے لیے اخلاقی جواز نہیں رکھتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی رائے عامہ بخوبی جانتی ہے کہ مذاکرات کے عمل کو فوجی حملوں کے ذریعے سبوتاژ کرنے کا ذمہ دار کون ہے۔
رپورٹ کے مطابق، ٹرمپ کے بیانات کے بعد سوشل میڈیا پر بڑی تعداد میں غیر ملکی صارفین نے ان کے خلاف ردِعمل کا اظہار کیا اور ایرانی عوام کے بارے میں ان کے الفاظ کو نامناسب اور اشتعال انگیز قرار دیا۔
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