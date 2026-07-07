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تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کی نماز جنازہ ادا

7 جولائی 2026 - 20:58
News ID: 1836981
مآخذ: ابنا

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