اصلی صفحہ نیوز سروس تصاویر تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کی نماز جنازہ ادا 7 جولائی 2026 - 20:58 News ID: 1836981 مآخذ: ابنا لیبلز اسلامی جمہوریہ ایران رہبر انقلاب اسلامی رہبر شہید انقلاب اسلامی رہبر شہید کی تشییع جنازہ قم المقدس مسجد جمکران متعلقہ خبریں۔ تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ ۲ شہیدرہبرکا جسدِ مبارک لے جانے والا طیارہ نجفِ اشرف پہنچ گیا تصویری خبر|| نائجیریا میں شہید رہبر انقلاب اسلامی کی تشییع جنازہ کربلا میں ایرانی قونصل جنرل نے شہید رہنما کی آخری رسومات کی تفصیلات بیان کر دیں تصویری خبر|| قم میں شہید رہبر انقلاب کا تشییع جنازہ
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