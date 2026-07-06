لاکھوں عراقی شہید رہبر کی تشییع جنازہ میں شرکت کے لیے بے تاب:الجزیرہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں منعقد ہونے والی تشییعی تقریب کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں جاری ہیں، جہاں بڑی تعداد میں زائرین اور سوگواروں کی آمد متوقع ہے۔
رپورٹ کے مطابق نجف شہر، جو دنیا بھر کے شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک اہم مذہبی مرکز سمجھا جاتا ہے، خصوصی انتظامات کے ساتھ تقریب کی میزبانی کی تیاری کر رہا ہے۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر سیاہ پرچم آویزاں کیے گئے ہیں، سکیورٹی چیک پوسٹوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور بلدیاتی و امدادی ادارے چوبیس گھنٹے خدمات انجام دے رہے ہیں۔
الجزیرہ کے مطابق عراقی حکام کو توقع ہے کہ تقریب میں لاکھوں افراد شرکت کریں گے، جس کے پیش نظر سکیورٹی، ٹریفک اور عوامی سہولیات کے لیے خصوصی منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔
نجف میں الجزیرہ سے گفتگو کرتے ہوئے بعض عراقی شہریوں نے آیت اللہ سید علی خامنہ ای کو ایک اہم مذہبی اور سیاسی شخصیت قرار دیتے ہوئے ان کے لیے عقیدت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ تشییعی تقریب میں شرکت کو اپنے لیے باعثِ اعزاز سمجھتے ہیں۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ بغداد سمیت عراق کے مختلف شہروں سے بھی زائرین نجف اور کربلا روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ عراقی حکام کے مطابق تقریب صرف نجف اور کربلا میں منعقد کی جائے گی تاکہ انتظامات کو مؤثر انداز میں سنبھالا جا سکے۔
عراقی سکیورٹی میڈیا سیل کے سربراہ بریگیڈیئر سعد معن کے مطابق ابتدائی اندازوں کے تحت تقریب میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے، جس کے لیے سکیورٹی اور خدمات فراہم کرنے والے اداروں نے مشترکہ منصوبہ تشکیل دیا ہے تاکہ عوام کی آمد و رفت اور تقریب کے انتظامات کو بہتر انداز میں یقینی بنایا جا سکے۔
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