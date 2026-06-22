الخلیل میں فلسطینی نوجوانوں کی ہلاکت پر حماس کا ردعمل

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، مقبوضہ مغربی کنارے کے شہر الخلیل میں دو فلسطینی نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد حماس نے شدید ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے واقعات فلسطینی مزاحمت کی روح کو کمزور نہیں کر سکتے۔
اپنے بیان میں حماس نے کہا کہ فلسطینی نوجوانوں اور بچوں کو نشانہ بنانا قابض قوتوں کی مسلسل کارروائیوں کا حصہ ہے، جن کا مقصد مغربی کنارے میں مزاحمت کے جذبے کو دبانا ہے۔
بیان کے مطابق 19 سالہ عیسیٰ عرفات اسماعیل عوض اور 15 سالہ رضا سامی حسن عوض کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ فلسطینی عوام کو خوفزدہ کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔
حماس نے مؤقف اختیار کیا کہ ایسے واقعات فلسطینی عوام کے حوصلے، استقامت اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کے عزم کو مزید مضبوط کریں گے۔
تنظیم نے الخلیل سمیت مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کے فلسطینیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے حقوق اور سرزمین کے دفاع کے لیے یکجہتی کا مظاہرہ کریں اور مختلف سطحوں پر اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔
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