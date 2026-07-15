ملادینوف اسرائیلی مؤقف کی حمایت کر رہے ہیں:حماس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے سینئر رہنما باسم نعیم نے بدھ کے روز غزہ کے لیے اعلیٰ امن نمائندے نکولائی ملادینوف پر اسرائیلی مؤقف کی مکمل حمایت کرنے اور غزہ میں جاری جنگ کو سیاسی جواز فراہم کرنے کا الزام عائد کیا۔
باسم نعیم نے اپنے بیان میں ملادینوف کے ان حالیہ دعوؤں کو سختی سے مسترد کیا جن میں غزہ میں انسانی امداد کی فراہمی میں بہتری کا ذکر کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق یہ دعوے زمینی حقائق اور غزہ سے سامنے آنے والی تباہ کن تصاویر کے منافی ہیں۔
حماس کے رہنما نے کہا کہ ملادینوف نے جان بوجھ کر جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے ذمہ دار فریق کا ذکر نہیں کیا اور معاہدے کے بعد سے اسرائیلی کارروائیوں پر خاموشی اختیار کی ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ان خلاف ورزیوں کے نتیجے میں اب تک 1100 سے زائد فلسطینی جاں بحق جبکہ 3000 سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔
باسم نعیم نے یہ الزام بھی مسترد کیا کہ حماس نے مجوزہ روڈ میپ کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات قومی ذمہ داری کے تحت اور فلسطینی عوام کے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے جاری ہیں۔
انہوں نے فلسطینی وفد پر تاخیر کا الزام عائد کرنے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ مجوزہ روڈ میپ ابھی تک اسرائیلی کابینہ کے سامنے پیش ہی نہیں کیا گیا، جس سے ملادینوف کے مؤقف میں عدم توازن اور اسرائیل کی جانب واضح جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے۔
حماس کے رہنما نے اس بات کا اعادہ کیا کہ تنظیم ایک ایسے معاہدے تک جلد پہنچنے کی خواہاں ہے جو خونریزی کا خاتمہ کرے اور غزہ پر جاری حملوں کو روکے، تاہم اس کے لیے معاہدے پر مکمل اور پائیدار عمل درآمد کی حقیقی بین الاقوامی ضمانتیں ضروری ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ معاہدے پر عمل درآمد کی ترتیب کو نظر انداز کرنا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے منافی ہے، جبکہ اسرائیل پر لازم ہے کہ وہ غزہ کی انسانی ضروریات کو کسی بھی شرط یا سیاسی سودے بازی کے بغیر پورا کرے۔
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