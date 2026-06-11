قاہرہ مذاکرات میں پیشرفت ہوئی ہے:حماس

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، حماس کے سیاسی دفتر کے رکن اور مذاکراتی ٹیم کے رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ قاہرہ میں جاری فلسطینی دھڑوں کے مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے اور قومی اتفاقِ رائے کے حصول کی جانب اہم قدم اٹھایا گیا ہے۔
انہوں نے بتایا کہ فلسطینی گروہوں نے قاہرہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران مجوزہ منصوبے کے دوسرے مرحلے کے نفاذ سے متعلق ایک مشترکہ قومی مؤقف پر اتفاق کیا ہے۔
حسام بدران کے مطابق ثالثی کرنے والے فریقوں کے ساتھ ملاقاتوں میں مثبت اور ذمہ دارانہ ماحول دیکھنے میں آیا، جبکہ حالیہ دورِ مذاکرات میں حقیقی اور قابلِ اعتماد پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔
انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فلسطینی دھڑے مشترکہ طور پر ایسے منصوبوں کو ناکام بنانے کی کوشش کریں گے جو فلسطینی عوام کے مفادات کے خلاف ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فوری طور پر کارروائیاں بند کرے اور اپنی تمام ذمہ داریوں پر عمل درآمد کرے۔
حماس رہنما نے کہا کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد فلسطینی قومی اتحاد کو مضبوط بنانا اور ایسے سیاسی حل تک پہنچنا ہے جو فلسطینی عوام کے حقوق اور مطالبات کی عکاسی کرے۔
آپ کا تبصرہ