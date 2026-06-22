صہیونی تجزیہ کار: ایران کی بڑی کامیابی، سفارتی کھیل میں اسرائیل کو سنگین دھچکا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، صہیونی ویب سائٹ "زمان اسرائیل" میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں سکیورٹی تجزیہ کار آریا آگوزی نے لکھا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے بڑی طاقتوں کے دباؤ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے علاقائی مقام کو مزید مضبوط بنایا، جبکہ اسرائیل مذاکراتی عمل سے باہر رہ جانے کے باعث ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہو گیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران نے اپنی سفارتی مہارت کے ذریعے واشنگٹن سے اہم رعایتیں حاصل کیں۔ ان کے بقول ان رعایتوں میں افزودہ یورینیم کے ذخائر کا تحفظ، طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی ترقی اور جوہری پروگرام میں پیش رفت شامل ہے۔
آگوزی نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کو واشنگٹن کے فیصلوں اور معاہدوں کی تفصیلات کا بروقت علم بھی نہیں تھا اور اسے کئی اہم معلومات ذرائع ابلاغ کے ذریعے ملیں، جبکہ ایران مستقبل کی ممکنہ کارروائیوں کے لیے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر رہا ہے۔
صہیونی تجزیہ کار نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے صرف امریکی مفادات کو ترجیح دی، جبکہ اسرائیل سے کیے گئے وعدے عملی طور پر پورے نہیں ہوئے۔
اپنے کالم کے آخری حصے میں آگوزی نے اسرائیلی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے موجودہ کابینہ کو کمزور اور غیر مؤثر قرار دیا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل خطے میں ایران کے اتحادیوں، جن میں حزب اللہ اور حماس شامل ہیں، کے مقابلے میں پہلے سے زیادہ تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ اگر آئندہ امریکی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی اقتدار میں آ گئی تو اسرائیل کو واشنگٹن کی حمایت میں مزید کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جو تل ابیب کی علاقائی پوزیشن کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔
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