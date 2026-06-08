حماس کی ایران اور یمن کی جوابی کارروائیوں کی حمایت، اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کو فوری ضرورت قرار دیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حماس نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا ہے کہ لبنان اور اس کے عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم کے جواب میں ایران اور یمن کی جانب سے کیے گئے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ غزہ، مغربی کنارے، بیت المقدس اور لبنان کے خلاف جاری اسرائیلی جارحیت نے اس تجاوز کے خاتمے کو فوری ترجیح بنا دیا ہے۔
حماس نے کہا کہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے خطے اور دنیا کے تمام مؤثر فریقوں کو متحد ہو کر کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ اب یہ حقیقت واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیلی حکومت اور اس کی مسلسل جارحانہ پالیسیاں خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام کی بنیادی وجہ ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ غزہ، لبنان اور ایران کے خلاف مسلسل حملوں اور اپنے وعدوں و معاہدوں کی بار بار خلاف ورزی کے ذریعے اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ کسی معاہدے یا بین الاقوامی ذمہ داری کا احترام نہیں کرتا۔
حماس کے مطابق، اسرائیلی حکومت کی توسیع پسندانہ اور جارحانہ پالیسیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے مستقل خطرہ بن چکی ہیں اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مشترکہ موقف اختیار کرنا ضروری ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ غزہ، لبنان اور ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت صرف ان علاقوں کے خلاف نہیں بلکہ پوری امتِ مسلمہ اور اس کے مستقبل کے خلاف حملہ ہے۔
حماس نے امتِ مسلمہ سے اپیل کی کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے مقابلے کے لیے متحد ہو، یکجہتی کو فروغ دے اور ہر ممکن سیاسی، سفارتی اور عوامی حمایت کے ذریعے فلسطینی، لبنانی اور دیگر متاثرہ عوام کی پشت پناہی کرے۔
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