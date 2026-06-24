فلسطینی مزاحمتی گروہوں کا غزہ میں مداخلت پر انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ بعض عناصر غزہ کی پٹی میں داخلی اختلافات اور تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے فلسطینی عوام کے اتحاد اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔
فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ، محاصرے، بھوک اور مسلسل حملوں کے باعث فلسطینی عوام شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ بعض مشکوک اور وابستہ حلقے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوامی اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
بیان میں زور دیا گیا کہ فلسطینی عوام کے معاشی اور انسانی مطالبات مکمل طور پر جائز ہیں، تاہم ان مطالبات کو داخلی انتشار پیدا کرنے یا عوامی توجہ اصل مسئلے سے ہٹانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ مزاحمتی گروہوں کے مطابق موجودہ انسانی بحران جنگ، محاصرے اور فلسطینی عوام پر عائد سخت پابندیوں کا نتیجہ ہے۔
تنظیموں نے دعویٰ کیا کہ بعض عناصر عوامی مشکلات کو استعمال کرتے ہوئے مزاحمت پر داخلی دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اسرائیل ایسے مقاصد حاصل کر سکے جنہیں وہ فوجی کارروائیوں، محاصرے اور دیگر اقدامات کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔
بیان میں کہا گیا کہ داخلی اختلافات اور سماجی تقسیم فلسطینی عوام کے لیے ایک بڑا خطرہ ہیں، کیونکہ اس سے عالمی رائے عامہ کی توجہ غزہ میں جاری جنگ، انسانی بحران اور دیگر مسائل سے ہٹ سکتی ہے۔
فلسطینی مزاحمتی گروہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اتحاد، باہمی یکجہتی اور قومی شعور کو برقرار رکھیں اور ایسے اقدامات سے ہوشیار رہیں جو داخلی کشیدگی کو ہوا دے سکتے ہیں۔
بیان کے اختتام پر کہا گیا کہ عوامی استقامت، سماجی اتحاد اور قومی یکجہتی ہی وہ بنیادی عوامل ہیں جو فلسطینی عوام کو اپنے حقوق اور قومی مقاصد کے تحفظ میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔
آپ کا تبصرہ