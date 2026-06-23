یمن کا صہیونی فوجیوں کی صومالی لینڈ میں موجودگی پر انتباہ

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مسلح افواج کے نائب چیف آف اسٹاف علی حمود الموشکی نے علیحدگی پسند علاقے صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ یہ اقدام خطے میں کشیدگی میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔
یمنی میڈیا کے مطابق، علی حمود الموشکی نے یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کے فوجی مشیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ صومالی لینڈ میں اسرائیلی فوجی موجودگی ایک خطرناک عسکری پیش رفت ہے، جس کے خطے کی سلامتی پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔
انہوں نے مزید کہا کہ اس صورتحال کے نتیجے میں بحیرۂ احمر اور بحیرۂ عرب میں جہاز رانی اور سمندری تجارت کی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، جس کے وسیع علاقائی اور بین الاقوامی اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔
یمنی عہدیدار نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری سرگرمیوں اور ان کے ممکنہ نتائج پر سنجیدگی سے توجہ دے۔
یاد رہے کہ حالیہ عرصے میں اسرائیل اور صومالی لینڈ کے درمیان تعلقات اور شاخِ افریقہ میں تل ابیب کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے حوالے سے مختلف رپورٹس سامنے آتی رہی ہیں، جس پر یمن سمیت متعدد علاقائی فریقین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
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