یمنی علما کی ایران کو مبارکباد؛ "بڑا اسرائیل" منصوبہ ناکام ہو گیا

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، یمن کی انجمن علمائے کرام نے پیر کے روز جاری اپنے بیان میں اسلامی جمہوریہ ایران کو حالیہ پیش رفت پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے امریکی اور صہیونی دشمن کے مقاصد کو ناکام بنا کر نام نہاد "بڑا اسرائیل" منصوبہ شکست سے دوچار کر دیا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ کامیابی امتِ مسلمہ کی ثابت قدمی، مزاحمت اور استقامت کا واضح ثبوت ہے، جس نے دشمن کے منصوبوں کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔
یہ بیان صنعاء میں رسول اکرم ﷺ کی ہجرت کی سالگرہ کے موقع پر منعقد ہونے والی ایک ثقافتی نشست کے بعد جاری کیا گیا۔ اس تقریب کا عنوان "مستضعفین کی نصرت اور سرکش طاغوتی قوتوں کے خلاف خدا کی سنت" تھا، جس میں علما، سماجی شخصیات اور سرکاری عہدیداران نے شرکت کی۔
یمنی علما نے اپنے بیان میں امریکہ اور اسرائیل کے اقدامات کی شدید مذمت کرتے ہوئے غزہ، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے خلاف جاری مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔
بیان میں امتِ مسلمہ سے اپیل کی گئی کہ وہ فلسطینی عوام کے خلاف جاری جرائم اور مقدساتِ اسلامی پر ہونے والی جارحیت کے مقابلے میں خاموش تماشائی نہ بنے بلکہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے مظلوموں کی حمایت اور دفاع کے لیے عملی کردار ادا کرے۔
یمنی علما نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطین کا مسئلہ پوری امتِ مسلمہ کا مشترکہ مسئلہ ہے اور اس حوالے سے اتحاد، بیداری اور مسلسل حمایت وقت کی اہم ضرورت ہے۔
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