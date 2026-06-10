باب المندب کے قریب بحری واقعہ پیش آیا

اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق،باب المندب آبنائے کے قریب ایک بحری واقعے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جس نے خطے میں بحری سلامتی کے حوالے سے تشویش پیدا کر دی ہے۔
اطلاعات کے مطابق برطانیہ کے بحری تجارتی آپریشنز مرکز نے یمن کے ساحلی علاقے بلحف سے تقریباً 88 بحری میل جنوب مغرب میں پیش آنے والے ایک واقعے کی رپورٹ حاصل کی ہے۔
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک مال بردار جہاز کے عملے نے اطلاع دی کہ چھ مسلح افراد پر مشتمل ایک چھوٹی کشتی ان کے جہاز کے قریب آئی۔ واقعے کی نوعیت اور اس کے ممکنہ مقاصد کے بارے میں مزید تفصیلات فوری طور پر سامنے نہیں آئیں۔
یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا ہے جب یمن کی مسلح افواج پہلے ہی خبردار کر چکی ہیں کہ باب المندب آبنائے دشمن جہازوں کے لیے بند سمجھی جائے گی۔
باب المندب دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی تجارت اور توانائی کی بڑی مقدار گزرتی ہے۔ اس علاقے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی بین الاقوامی بحری نقل و حمل اور تجارتی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔
متعلقہ حکام صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں جبکہ بحری جہازوں کو علاقے میں احتیاط برتنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔
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