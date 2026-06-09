شیخ اکرم الکعبی کی ایران اور یمن کی کارروائیوں کی تعریف، اسرائیل کے لیے غافلگیر کن دھچکا قرار

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، شیخ اکرم الکعبی نے ایران اور یمن کی جانب سے اسرائیلی رژیم کے خلاف کی گئی کارروائیوں کی تعریف کرتے ہوئے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قیادت اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے بہادر مجاہدین خراجِ تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے اسرائیلی رژیم کو اس کے اقدامات کا جواب دیا۔
انہوں نے یمن کی جانب سے فوری ردعمل کو بھی سراہتے ہوئے کہا کہ یمنی مجاہدین کی کارروائی دشمن کے لیے ایک غافلگیر کن دھچکا ثابت ہوئی۔ ان کے بقول، عزت و وقار ان قوتوں کے لیے ہے جو مزاحمت کا راستہ اختیار کرتی ہیں، جبکہ ذلت ان حکمرانوں کا مقدر ہے جو عالمی استکبار کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں۔
الکعبی نے مزید کہا کہ بعض عناصر یہ گمان کرتے ہیں کہ عراق میں ایسے گروہوں کے ساتھ مفاہمت کی جا سکتی ہے جو بدعنوانی، خیانت، جھوٹ اور دھوکے کی سیاست کے عادی ہیں، تاہم ایسے عناصر صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ مزاحمتی قوتوں کے لیے طاقت اور استقامت کا راستہ ہی مؤثر انتخاب ہے اور وہ اس پالیسی سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔
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