حزب اللہ کا لبنان سے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا مطالبہ

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، حزب اللہ نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کی جانب سے اسرائیلی حملوں کے جواب میں کی گئی میزائل کارروائی لبنان کے عوام کے دفاع کے تناظر میں انجام دی گئی اور یہ بیروت کے لیے تہران کی سیاسی اور عملی حمایت کا واضح اظہار ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ ردعمل ایسے وقت میں سامنے آیا جب اسرائیل کی جانب سے حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ حزب اللہ کے مطابق، ایران کا اقدام اس بات کا پیغام تھا کہ بین الاقوامی معاہدوں اور جنگ بندی کے تقاضوں کا احترام کیا جانا چاہیے۔
جماعت نے انصار اللہ کی حمایت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یمنی حمایت اسرائیل کے خلاف بازدارندگی پیدا کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
حزب اللہ نے بعض لبنانی سرکاری مؤقف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف لگائے جانے والے الزامات حقائق کے منافی ہیں اور لبنان کے قومی مفادات کی خدمت نہیں کرتے۔
بیان میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کسی مشترکہ بیان یا مؤقف کی بھی مخالفت کی گئی اور اسے سفارتی تعلقات کے بنیادی اصولوں سے متصادم قرار دیا گیا۔
حزب اللہ نے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ تہران کے ساتھ تعلقات کو ایسے راستے پر استوار کرے جو لبنان کے قومی اہداف، بالخصوص مقبوضہ علاقوں کی آزادی، بے گھر افراد کی واپسی اور تعمیر نو کے عمل میں مددگار ثابت ہو۔
بیان کے اختتام پر جماعت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مزاحمت کے راستے پر قائم رہے گی اور لبنان کے دفاع اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی پالیسی جاری رکھے گی۔
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