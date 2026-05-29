پزشکیان: ایران کی پالیسی مسلم ممالک اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا ہے

اہل بیت (ع) نیوز ایجنسی ابنا کے مطابق، ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کی خارجہ پالیسی مسلم ممالک اور ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ ہر شعبے میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ (ایکس) پر لکھا کہ ان کی حالیہ گفتگو ملائیشیا اور پاکستان کے وزرائے اعظم کے ساتھ ہوئی، جس میں عیدالاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی گئی اور ایران کے سفارتی مؤقف پر زور دیا گیا۔
مسعود پزشکیان کے مطابق ایران نے ان مذاکرات میں انسانی بنیادوں پر ملائیشیا کے مؤقف اور پاکستان کی کوششوں کو سراہا، جو ایک معاہدے تک پہنچنے کے لیے کی گئی تھیں۔
انہوں نے اپنے پیغام میں واضح کیا کہ ایران کی پالیسی تمام شعبوں میں مسلم ممالک اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعاون اور تعلقات کو مزید وسعت دینا ہے۔
