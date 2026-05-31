اہل بیت نیوز ایجنسی ابنا کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیل کی فوج کے ریڈیو نے حزباللہ لبنان کی ڈرون صلاحیتوں کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اس گروپ کے ڈرون حملوں میں اسرائیلی فوج کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، رات 10:30 بجے گفعاتی گشتی فورسز پر ایک خودکش ڈرون کے حملے نے اسرائیلی فوج کے لیے ایک نگران کن اور خاص واقعہ پیدا کیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا کہ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ حزباللہ تاریکی میں بھی خودکش ڈرونز کے ذریعے فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ممکن ہے حزباللہ کے ڈرونز جدید نائٹ وژن سسٹمز سے لیس ہوں، جو انہیں لائیو گائیڈ کرنے کی صلاحیت دیتے ہیں اور فوجی اہلکاروں کو مکمل اندھیرے میں بھی نشانہ بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔
یہ رپورٹ اسرائیل کی طرف سے حزباللہ کی ڈرون صلاحیتوں پر بڑھتی ہوئی تشویش کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ لبنان کا یہ گروپ جدید ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال میں قابل ذکر صلاحیت رکھتا ہے۔
