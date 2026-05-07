جنگی مجرموں نے اقوام متحدہ کا سہارا لیا!

بین الاقوامی اہل بیت(ع) نیوز ایجنسی ـ ابنا؛ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا:
"ہم نے صدر ٹرمپ کی ہدایت پر، امریکہ نے بحرین، سعودیہ، امارات، کویت اور قطر کے ساتھ مل کر آزاد جہازرانی کی غرض سے سلامتی کونسل کے لئے ایک قرارداد کا مسودہ تیار کیا۔ یہ قرارداد ایران سے مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے حملے، بارودی سرنگیں بچھانے اور جہازوں سے ٹول فیس کی وصولی روک دے اور بارودی سرنگوں کے مقام اور تعداد کی معلومات فراہم کرے اور انہیں ہٹانے میں تعاون کرے۔"
روبیو نے ایران پر جارحیت کے دوران امریکیوں-صہیونیوں کے ہاتھوں بین الاقوامی قوانین کی پامالی اور غیرانسانی جرائم (جیسے رہبر انقلاب کو شہید کرنے، بچوں کے قتل عام اور اسکولوں، یونیورسٹیوں، بنیادی ڈھانچوں، یہاں تک کہ عیسائی گرجاگھروں اور یہودی کنیساؤں پر حملوں) کی طرف مختصر سا اشارہ کئے بغیر، کہا: "ایسا کوئی بھی بین الاقوامی قانون ایسا نہیں ہے جو کسی ملک کو ایک بین الاقوامی آبراہ پر کنٹرول رکھنے کی اجازت دیتا ہو!"
امریکہ ایسے حال میں اقوام متحدہ کا سہارا لے رہا ہے کہ ٹرمپ ٹیم بین الاقوامی معاہدوں سے علیحدگی سمیت، اس ادارے کو کمزور کرنے میں سب زیادہ کردار ادا کرتی رہی ہے۔
۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
110
آپ کا تبصرہ